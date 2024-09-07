Нападающий "Шинника" забил гол с центра поля, перебросив вратаря

Нападающий ярославского "Шинника" Тимур Жамалетдинов забил гол с центра поля в матче 9-го тура Первой лиги против "Уфы" (2:0).

Кадр из трансляции

Ярким голом закончилась встреча между "Шинником" и "Уфой". На 84-й минуте форвард ярославской командой Тимур Жамалетдинов, вышедший на замену после 70-й минуты, ударил по воротам из района центрального круга. Мяч по высокой траектории перелетел через выдвинувшегося вперед голкипера и залетел прямо в ворота.



Матч завершился победой ярославского "Шинника" 2:0. В первом тайме хозяева открыли счет усилиями нападающего Захара Фёдорова. После 9 игр "Шинник" занимает 12-е место с 9-ю набранными очками.