Киевское "Динамо" обратилось в УЕФА из-за российского флага на трибунах

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Причиной стало появление российского флага на трибуне с болельщиками греческого клуба.В официальном заявлении украинская команда назвала произошедшее провокацией и выразила надежду, что европейский футбольный союз даст оценку этому эпизоду, а также примет меры, чтобы подобные случаи не повторялись.Первый матч состоялся 23 июля в польском Люблине и завершился победой ПАОКа - 3:2.