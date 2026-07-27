Причиной стало появление российского флага на трибуне с болельщиками греческого клуба.
В официальном заявлении украинская команда назвала произошедшее провокацией и выразила надежду, что европейский футбольный союз даст оценку этому эпизоду, а также примет меры, чтобы подобные случаи не повторялись.
Первый матч состоялся 23 июля в польском Люблине и завершился победой ПАОКа - 3:2.
На матче киевского "Динамо" вывесили российский флаг
Киевское "Динамо" обратилось в УЕФА из-за российского флага на трибунах
Киевское "Динамо" сообщило об обращении в дисциплинарные органы УЕФА после первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против ПАОКа.
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