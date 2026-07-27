«Краснодар» побеждает и без Сперцяна с Кордобой. «Быки» забили «Рубину» с помощью чудо-комбинации

Не менее серьёзной проблемой может стать и отъезд Виктора Са, который хоть и не был таким ярким игроком, как уже упомянутые Сперцян и Кордоба, но играл важнейшую, пусть и менее заметную роль в «Краснодаре».
В общем, учитывая серьёзные потери, старт в Казани краснодарские болельщики могли ждать с беспокойством и очень умеренным оптимизмом.
Мурад Мусаев выставил в стартовом составе сразу двух новичков — Ваханию и Воробьёва. При этом несколько удивило нахождение в запасе Кристиана — самого дорогого летнего трансфера команды. Также в запасе остались Оздоев с Уткиным, которые не нуждаются в особом представлении.
Франк Артига задействовать новичков в стартовом составе не стал. Самошников и Игнатьев начали эту встречу на скамейке запасных.
Любопытно, что команды начали без особой раскачки. Кривцов уже на 3-й минуте опасно пробил с дистанции низом, но мяч прошёл рядом со штангой. При этом гостям было явно тяжело без Кордобы. Многочисленные забросы выглядели несколько нелепо, учитывая отсутствие на поле колумбийского форварда. При этом старательный Воробьёв был активен, собирал на себе фолы, но не слишком впечатлял.
Зато в полной мере проявил себя Мирлинд Даку. Нападающий остался в «Рубине» и с первого матча включился по полной. Вскоре он классно ушёл от Тормены и выскочил к воротам, но Агкацев спас свою команду, отразив мяч ногой. Впрочем, в следующем эпизоде победителем из дуэли вышел уже албанский нападающий. После выноса Ставера Даку сумел выиграть борьбу у Тормены, а дальше решил эпизод, пробив мимо Агкацева.
Такое начало не сулило гостям ничего хорошего. Но на 18-й минуте им помог Рожков, который в простой ситуации в единоборстве попал локтем в лицо Боселли. Уругвайцу разбили нос, а VAR указал на ошибку рефери. Справедливость восторжествовала — защитник «Рубина» получил прямую красную карточку.
После этого «Рубину» уже пришлось страдать. Игра переменилась, «Краснодар» давил, хоть и делал это не слишком искусно. Впрочем, действительно жарко у ворот хозяев стало лишь в компенсированное время первого тайма, когда Воробьёв пробил в перекладину. А ещё через мгновения гости забили, помог стандарт, который привёз Грипши. «Стенка» «Рубина» сыграла крайне неудачно, а Боселли пробил прям туда, куда было нужно. Мяч в итоге влетел в сетку.
Во втором тайме «Краснодар» продолжил давление. И вскоре мяч оказался в воротах Ставера, но гол Кривцова отменили из-за офсайда Воробьёва. Впрочем, уже на 53-й минуте всё тот же Кривцов добился своего. «Краснодар» соорудил отменную комбинацию с игрой в «стенку» и чудо-пасом пяткой Боселли. Кривцов завершил комбинацию не менее классным ударом в девятку. Казанцы было уповали на офсайд, но Нижегородов застрял в том эпизоде, поэтому «Краснодар» забил абсолютно по правилам.
После этого уже «Рубину» пришлось рисковать. Вскоре тренерский штаб выпустил на поле второго нападающего — Сиве. И шансы у казанцев были. Даку должен был делать передачу на Безрукова, который находился в убойной позиции, но пробил сам, а с его ударом Агкацев справился. После этого уже забил Кривцов, но его потенциальный дубль (а то и хет-трик) снова отменили судьи, заметившие офсайд.
В концовке забить могли и те, и другие. Но чуть лучше оказался «Рубин», дебют голом отметил Кристиан, который реализовал выход один на один. «Краснодар» побеждает, делает это ярко, но очень интересно, на что способна команда при игре в равных составах. В матче с «Рубином» ответа на этот вопрос получить не удалось.