Чернов оценил переход Джикии в "Локомотив"

- Рад, что Джикия вернулся в "Локомотив". Для него это не чужая команда. Надеюсь, Георгий поможет железнодорожникам. У него не все хорошо было в Турции. Чемпионат сам по себе странный, - приводит слова Чернова "РБ Спорт".
Этим летом 32-летний Джикия подписал контракт с "Локомотивом", рассчитанный до июня 2027 года. До переезда в стан железнодорожников защитник выступал за "Амкар", "Спартак", "Химки", а также провёл сезон в чемпионате Турции.
Во время матча второго тура РПЛ против "Ахмата" Джикия остался в запасе и вышел на поле во втором тайме.