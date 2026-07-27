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Чернов оценил переход Джикии в "Локомотив"

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов прокомментировал возвращение Георгия Джикии в российский чемпионат.
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист выразил уверенность, что опытный защитник сможет принести пользу "Локомотиву".

- Рад, что Джикия вернулся в "Локомотив". Для него это не чужая команда. Надеюсь, Георгий поможет железнодорожникам. У него не все хорошо было в Турции. Чемпионат сам по себе странный, - приводит слова Чернова "РБ Спорт".

Этим летом 32-летний Джикия подписал контракт с "Локомотивом", рассчитанный до июня 2027 года. До переезда в стан железнодорожников защитник выступал за "Амкар", "Спартак", "Химки", а также провёл сезон в чемпионате Турции.

Во время матча второго тура РПЛ против "Ахмата" Джикия остался в запасе и вышел на поле во втором тайме.

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