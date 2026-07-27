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Российский клуб лишился почти всего имущества после пожара на базе

Футболисты "Машука-КМВ" сумели одержать непростую победу над астраханским "Волгарём" (2:1) во втором туре группы "Золото" дивизиона А Второй лиги, несмотря на тяжёлые обстоятельства, в которых команда оказалась накануне встречи.
Фото: ФК "Машук"
В ночь на 26 июля на клубной базе произошёл крупный пожар. Пламя полностью уничтожило третий этаж здания, где жили большинство игроков. В огне сгорели комплекты игровой формы, тренировочное оборудование, компьютерная техника, документы, а также личные вещи футболистов, представителей тренерского штаба и сотрудников клуба.

Во время происшествия внутри находился один из игроков, проходивший просмотр, однако ему удалось самостоятельно выбраться из здания. По информации клуба, обошлось без пострадавших.

Отменять поездку на матч в Астрахань руководство не стало. Команда отправилась на игру практически сразу после известий о пожаре и сумела взять три очка.

- Футбольный клуб "Машук-КМВ" понёс серьёзные потери. Практически всё имущество, необходимое для полноцененного функционирования команды, было уничтожено огнём. Сейчас причины пожара устанавливают компетентные службы, - говорится в заявлении.

После двух сыгранных туров пятигорский коллектив набрал четыре очка и поднялся на второе место.

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