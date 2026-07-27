Российский клуб лишился почти всего имущества после пожара на базе

Во время происшествия внутри находился один из игроков, проходивший просмотр, однако ему удалось самостоятельно выбраться из здания. По информации клуба, обошлось без пострадавших.
Отменять поездку на матч в Астрахань руководство не стало. Команда отправилась на игру практически сразу после известий о пожаре и сумела взять три очка.
- Футбольный клуб "Машук-КМВ" понёс серьёзные потери. Практически всё имущество, необходимое для полноцененного функционирования команды, было уничтожено огнём. Сейчас причины пожара устанавливают компетентные службы, - говорится в заявлении.
После двух сыгранных туров пятигорский коллектив набрал четыре очка и поднялся на второе место.