Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, сумма сделки за 19-летнего вингера превысит 100 миллионов евро.
По информации источника, в понедельник футболист прибудет в Мадрид для прохождения медосмотра, после чего подпишет контракт до июня 2031 года.
Диоманде перебрался в немецкий клуб летом 2025 года. В чемпионате Германии ивуариец записал на свой счёт 12 забитых мячей и восемь голевых передач.
"Реал" подпишет новичка за сумму свыше 100 млн евро - Романо
"Реал" договорился с "РБ Лейпциг" о трансфере Яна Диоманде.
Фото: Getty Images