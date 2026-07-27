"Реал" подпишет новичка за сумму свыше 100 млн евро - Романо

"Реал" договорился с "РБ Лейпциг" о трансфере Яна Диоманде.

Фото: Getty Images

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, сумма сделки за 19-летнего вингера превысит 100 миллионов евро.



По информации источника, в понедельник футболист прибудет в Мадрид для прохождения медосмотра, после чего подпишет контракт до июня 2031 года.



Диоманде перебрался в немецкий клуб летом 2025 года. В чемпионате Германии ивуариец записал на свой счёт 12 забитых мячей и восемь голевых передач.

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