Экс-вратарь "Динамо" оценил возможное возвращение Захаряна в РПЛ

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- По моему мнению, возвращение Захаряна в " Динамо " повысило бы интерес к клубу. У меня складывается ощущение, что он очень соскучился как по России, так и по постоянной игровой практике, - передаёт слова Березовского "РБ Спорт"

По мнению экс-вратаря, полузащитнику не хватает регулярной игровой практики, а его появление вновь в РПЛ вызвало бы большой интерес.Захарян перешёл в "Реал Сосьедад" летом 2023 года, подписав долгосрочный контракт с испанским клубом. Однако закрепиться в основном составе россиянину помешали регулярные проблемы со здоровьем. За время выступлений за команду из Сан-Себастьяна 23-летний хавбек провёл 65 матчей и записал на свой счёт шесть результативных действий.