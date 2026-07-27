Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Локомотив
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
Оренбург
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Рубин
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
4 - 1 4 1
ВелесЗавершен
Ленинградец
0 - 0 0 0
УралЗавершен
Уфа
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен
Сочи
5 - 0 5 0
Арсенал ТулаЗавершен

Экс-вратарь "Динамо" оценил возможное возвращение Захаряна в РПЛ

Бывший голкипер московского "Динамо" Роман Березовский считает, что возвращение Арсена Захаряна в стан бело-голубых пошло бы на пользу как самому футболисту, так и клубу.
Фото: Getty Images
По мнению экс-вратаря, полузащитнику не хватает регулярной игровой практики, а его появление вновь в РПЛ вызвало бы большой интерес.

- По моему мнению, возвращение Захаряна в "Динамо" повысило бы интерес к клубу. У меня складывается ощущение, что он очень соскучился как по России, так и по постоянной игровой практике, - передаёт слова Березовского "РБ Спорт".

Захарян перешёл в "Реал Сосьедад" летом 2023 года, подписав долгосрочный контракт с испанским клубом. Однако закрепиться в основном составе россиянину помешали регулярные проблемы со здоровьем. За время выступлений за команду из Сан-Себастьяна 23-летний хавбек провёл 65 матчей и записал на свой счёт шесть результативных действий.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится