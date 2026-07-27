Экс-вратарь "Динамо" оценил возможное возвращение Захаряна в РПЛ

- По моему мнению, возвращение Захаряна в "Динамо" повысило бы интерес к клубу. У меня складывается ощущение, что он очень соскучился как по России, так и по постоянной игровой практике, - передаёт слова Березовского "РБ Спорт".
Захарян перешёл в "Реал Сосьедад" летом 2023 года, подписав долгосрочный контракт с испанским клубом. Однако закрепиться в основном составе россиянину помешали регулярные проблемы со здоровьем. За время выступлений за команду из Сан-Себастьяна 23-летний хавбек провёл 65 матчей и записал на свой счёт шесть результативных действий.