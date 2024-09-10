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Metaratings: "Урал" расторг контракт с Эмерсоном

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Екатеринбургский "Урал" расстался с защитником Эмерсоном.
Фото: ФК "Урал"
По информации источника, екатеринбургский "Урал" расторг контракт с Эмерсоном по обоюдном согласию сторон.

В текущем сезоне Эмерсон провел за "шмелей" во всех турнирах четыре матча и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 900 тысяч евро. Ранее защитник выступал за "СКА Хабаровск", "Олимпик Донецк", датский "Вайле" и "Нива Тернополь".

После 9-ти сыгранных туров екатеринбургский клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги.

Источник: Metaratings.

Урал Эмерсон
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