Игроки "Реала" получили больше свободы после смены тренера - источник

В мадридском "Реале" произошли изменения в атмосфере внутри команды после смены главного тренера.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

По данным The Touchline, футболисты быстро почувствовали разницу в подходе нового наставника. Альваро Арбелоа выстроил более доверительный формат работы с лидерами состава: ключевые игроки получили больше свободы в принятии решений на поле, а количество детальных установок сведено к минимуму. Такой стиль взаимодействия оказался комфортным для звёзд команды.



В клубе при этом с уважением относятся к профессиональным качествам Хаби Алонсо. Однако его манера управления, отличавшаяся высокой требовательностью к ведущим футболистам, не полностью соответствовала привычному внутреннему климату коллектива.



Алонсо возглавил мадридцев прошлым летом, но 12 января стороны прекратили сотрудничество.