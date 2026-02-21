Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

Игроки "Реала" получили больше свободы после смены тренера - источник

В мадридском "Реале" произошли изменения в атмосфере внутри команды после смены главного тренера.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
По данным The Touchline, футболисты быстро почувствовали разницу в подходе нового наставника. Альваро Арбелоа выстроил более доверительный формат работы с лидерами состава: ключевые игроки получили больше свободы в принятии решений на поле, а количество детальных установок сведено к минимуму. Такой стиль взаимодействия оказался комфортным для звёзд команды.

В клубе при этом с уважением относятся к профессиональным качествам Хаби Алонсо. Однако его манера управления, отличавшаяся высокой требовательностью к ведущим футболистам, не полностью соответствовала привычному внутреннему климату коллектива.

Алонсо возглавил мадридцев прошлым летом, но 12 января стороны прекратили сотрудничество.

