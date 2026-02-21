Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

Роналду забил 500 голов после 30 лет

Криштиану Роналду вновь отметился результативным действием в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Аль-Наср"
Португальский форвард отличился уже в дебюте встречи 23-го тура Про-Лиги против "Аль-Хазма". Как сообщает журналист Фабрицио Романо, этот гол стал для португальца 500-м, забитым после достижения 30-летнего возраста.

Кроме того, взятие ворот оказалось 963-м в профессиональной карьере форварда.

В текущем сезоне футболист выходил на поле в 22 матчах саудовской команды и 20 раз поразил ворота соперников.

