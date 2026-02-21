"ПСЖ" победил "Метц", Сафонов сыграл "на ноль"

"ПСЖ" уверенно разобрался с "Метцем" в домашнем матче 23-го тура Лиги 1.

Фото: Getty Images

Встреча завершилась победой парижан со счётом 3:0. Хозяева сняли вопросы о победителе в первом тайме: на 3-й минуте отличился Дезире Дуэ. Перед перерывом преимущество увеличил Брэдли Баркола. Окончательную точку на 77-й минуте поставил Гонсалу Рамуш.



Российский вратарь Матвей Сафонов провёл весь матч и сохранил ворота в неприкосновенности.



После 23 туров парижский клуб набрал 54 очка и продолжает лидировать в чемпионате Франции.

