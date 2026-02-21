Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

Ловчев высказался о главной проблеме "Спартака"

Евгений Ловчев оценил нынешний состав "Спартака" и указал на ключевую проблему команды.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению ветерана, у команды достаточно качественных игроков в атаке, однако оборона остаётся уязвимым звеном.

- В "Спартаке" много приличных игроков, но все они впереди. В защите беда, откровенно говоря.

Когда-то в клубе угадали с Видичем, и он всех расставил, тогда была лучшая оборона. А сегодня, как только проход по флангу, так почти гол, - передаёт слова Ловчева "Матч ТВ".

"Спартак" занимает шестое место в РПЛ. В активе команды 29 очков, а отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 баллов.

В рамках 19-го тура чемпионата России столичная команда в гостях проведёт поединок против "Сочи", встреча назначена на 1 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится