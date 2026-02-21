Ловчев высказался о главной проблеме "Спартака"

- В "Спартаке" много приличных игроков, но все они впереди. В защите беда, откровенно говоря.
Когда-то в клубе угадали с Видичем, и он всех расставил, тогда была лучшая оборона. А сегодня, как только проход по флангу, так почти гол, - передаёт слова Ловчева "Матч ТВ".
"Спартак" занимает шестое место в РПЛ. В активе команды 29 очков, а отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 баллов.
В рамках 19-го тура чемпионата России столичная команда в гостях проведёт поединок против "Сочи", встреча назначена на 1 марта.