При том что тренерский штаб доволен его прогрессом, защитник пока не получает стабильного игрового времени. По информации Legalbet, 22-летний аргентинец рассматривает вариант ухода летом 2026 года. Игрок хочет чаще выходить на поле и рассчитывает на более регулярную практику.
Вега присоединился к "Зениту" летом 2025 года. В текущем розыгрыше РПЛ он принял участие в семи матчах.
"Зенит" имеет в активе 39 очков и располагается на второй позиции в чемпионате России. 27 февраля команда дома примет "Балтику" в 19-м туре РПЛ.
Защитник "Зенита" задумался об уходе из клуба - источник
Футболист "Зенита" Роман Вега может покинуть команду по окончании сезона.
Фото: ФК "Зенит"