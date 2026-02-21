"РБ Лейпциг" и "Боруссия" сыграли вничью в результативном матче

Матч 23-го тура Бундеслиги между "РБ Лейпциг" и дортмундской "Боруссией" завершился боевой ничьей - 2:2.

Фото: Getty Images

Хозяева сделали серьёзную заявку на победу ещё в первом тайме: на 20-й минуте Кристоф Баумгартнер открыл счёт, а ближе к перерыву вновь поразил ворота соперника, оформив дубль. После паузы дортмундцам удалось вернуться в игру - в начале второго тайма после автогола разница в счёте сократилась.



Развязка наступила уже в компенсированное время: на 90+5-й минуте Фабиу Силва восстановил равновесие и спас "Боруссию" от поражения.



После этого тура "РБ Лейпциг" имеет в активе 41 очко и занимает пятую строчку в турнирной таблице. Дортмундская "Боруссия", набрав 52 балла, продолжает идти второй.

