Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

Роналду забил 963-й гол в карьере

Криштиану Роналду продолжает переписывать футбольную историю, пополнив личный бомбардирский счёт очередным достижением.
Фото: Getty Images
Нападающий "Аль-Насра" открыл счёт на 13-й минуте встречи с "Аль-Хазмом", замкнув передачу Кингсли Комана. Этот мяч стал для форварда уже третьим подряд в последних матчах.

Всего в профессиональной карьере 41-летний португалец забил 963 гола: 821 из них пришёлся на клубные турниры, ещё 142 он записал на свой счёт в составе национальной сборной.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится