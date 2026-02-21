Роналду забил 963-й гол в карьере

Криштиану Роналду продолжает переписывать футбольную историю, пополнив личный бомбардирский счёт очередным достижением.

Фото: Getty Images

Нападающий "Аль-Насра" открыл счёт на 13-й минуте встречи с "Аль-Хазмом", замкнув передачу Кингсли Комана. Этот мяч стал для форварда уже третьим подряд в последних матчах.



Всего в профессиональной карьере 41-летний португалец забил 963 гола: 821 из них пришёлся на клубные турниры, ещё 142 он записал на свой счёт в составе национальной сборной.