Хозяева открыли счёт на 38-й минуте: Анте Будимир уверенно реализовал пенальти. После перерыва мадридцы сумели восстановить равновесие - на 73-й минуте отличился Винисиус Жуниор. Однако последнее слово осталось за хозяевами: на 90-й минуте нападающий Рауль точным ударом принес своей команде победу - 2:1.
Отметим, что эта победа стала для "Осасуны" первой над "Реалом" за 15 лет - в последний раз команде удалось обыграть "сливочных" в 2011 году.
Мадридский клуб сохраняет лидерство в чемпионате, имея в активе 60 очков после 25 туров. "Осасуна" благодаря победе занимает девятое место с 33 баллами.
"Осасуна" впервые за 15 лет обыграла мадридский "Реал"
"Реал" потерпел неожиданное поражение в выездном матче 25-го тура Ла Лиги, уступив "Осасуне" в самой концовке встречи.
