"Атлетико" забил четыре мяча "Эспаньолу"

"Атлетико" добился результативной победы над "Эспаньолом" в домашнем матче 25-го тура Ла Лиги.

Фото: AS

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу мадридской команды. Главным героем игры стал Александр Сёрлот, оформивший дубль. Ещё по мячу в составе хозяев забили Джулиано Симеоне и Адемола Лукман. У каталонцев отличились Хофре Каррерас и Эду Эспозито, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти матч.



После этой победы "Атлетико" набрал 48 очков и остаётся на четвёртой строчке турнирной таблицы. "Эспаньол" с 35 баллами занимает шестое место.

