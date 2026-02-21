Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

"Атлетико" забил четыре мяча "Эспаньолу"

"Атлетико" добился результативной победы над "Эспаньолом" в домашнем матче 25-го тура Ла Лиги.
Фото: AS
Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу мадридской команды. Главным героем игры стал Александр Сёрлот, оформивший дубль. Ещё по мячу в составе хозяев забили Джулиано Симеоне и Адемола Лукман. У каталонцев отличились Хофре Каррерас и Эду Эспозито, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти матч.

После этой победы "Атлетико" набрал 48 очков и остаётся на четвёртой строчке турнирной таблицы. "Эспаньол" с 35 баллами занимает шестое место.

