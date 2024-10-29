"Задача на сезон одна — это завоевать путевку в РПЛ, укрепиться там. Команда уже поняла требования нового тренера Андрея Талалаева, приняла его пожелания и эмоциональный настрой. Сейчас команда выровнялась, мы делим первое место с московским "Торпедо", что не может не радовать. Все идет по плану, но хотелось бы лучше", - приводит слова Измайлова "Матч ТВ".
После 16 туров Первой лиги сезона-2024/25 калининградская "Балтика", набрав 30 очков (после 8 побед, 6 ничей и 2 поражений), занимает второе место в турнирной таблице, уступая московскому "Торпедо" при равенстве набранных очков по дополнительным показателям.
При этом после 8 тура в калининградском клубе произошла тренерская перестановка: вместо Александра Грищенко, контракт с которым был расторгнут по обоюдному соглашению сторон, "Балтику" возглавил Андрей Талалаев, известный по работе в "Химках", "Ахмате", "Торпедо", "Тамбове" и др.
Гендиректор "Балтики": команда уже поняла требования Талалаева. Задача — завоевать путевку в РПЛ
Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал о текущем состоянии команды из Калининграда и поставленной перед ней задаче.
Фото: ФК "Балтика"