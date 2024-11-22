"В конце 2025 года будет закончено строительство стадиона. Ввиду того, что газон должен выдержать определенный цикл, с большой долей вероятности, мы начнем весеннюю часть сезона 2025/26 на своем стадионе", - приводит слова Волнушкина "РБ Спорт".
Домашней ареной московского "Торпедо" является стадион имени Эдуарда Стрельцова, который расположен на Восточной улице столицы. В конце 2021 года началась реконструкция спортивного объекта, в рамках которой происходит возведение новой арены, рассчитанной на 15 тысяч зрителей.
В настоящее время "Торпедо" проводит домашние матчи Первой лиги сезона-2024/25 в Подмосковье на "Арене Химки".
Президент "Торпедо" Волнушкин: строительство стадиона будет закончено в конце 2025 года
Президент московского "Торпедо" Александр Волнушкин прокомментировал ход строительства стадиона футбольного клуба.
Фото: Москомархитектура