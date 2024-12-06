"Он не может быть главным тренером команды, не может избавиться от этой приставки, пока не получит лицензию PRO. Хочу, чтобы он как можно быстрее поступил на обучение. Могу сказать, что Олег точно останется в "Урале". А вот в какой должности — решим чуть позже. Будет работать у нас", - приводит слова Иванова "СЭ".
34-летний Олег Шатов был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера 6 ноября 2024 года, после того, как был уволен Евгений Аверьянов. Ранее, летом 2024 года Шатов вошёл в тренерский штаб команды в статусе ассистента.
После 21-го тура Первой лиги сезона-2024/25 екатеринбургский "Урал", набрав 37 очков, вместе с футбольным клубом "Сочи" располагается на третьем-четвертом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующей "Балтики" составляет 8 очков.
Григорий Иванов заявил, что Олег Шатов не будет главным тренером "Урала"
Президент "Урала" Григорий Иванов объяснил, почему временно исполняющий обязанности главного тренера Олег Шатов не будет назначен наставником команды.
Фото: ФК "Урал"