"Мы пробовали транслировать Мелбет - Первую лигу в Казахстане, но в итоге отказались от этого контракта по разным причинам. Но есть китайская платформа с более чем 1,3 млрд пользователей, которая транслирует матчи Первой лиги на Китай, работа в этом направлении продолжается. Пока цифры не очень большие, но нам это необходимо для развития лиги", - приводит слова Измайлова ТАСС.
По итогам первой части текущего сезона Первой лиги (т.е. после 21-го тура) первое место в турнирной таблице занимает калининградская "Балтика", которая набрала 45 очков. На второй строчке расположилось московское "Торпедо", у которого в активе на данный момент 43 очка. 3-4 места, которые дают право принять участие в стыковых матчах, с 37-ю очками делят екатеринбургский "Урал" и футбольный клуб "Сочи".
Президент ФНЛ сообщил о продолжении трансляций матчей Первой лиги в Китае
Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал о трансляции матчей Первой лиги в Китае и Казахстане.
Фото: ФК "Балтика"