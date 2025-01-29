Речь идёт про минское "Динамо" и витебский "Макслайн". Ранее в СМИ сообщалось, что у форварда, который на данный момент находится в статусе свободного агента, нет вариантов трудоустройства в России.
Последним клубом Жамалетдинова был ярославский "Шинник", контракт с которым был расторгнут 9 января по соглашению сторон. Выступая за "Шинник" с июля 2024 года, футболист принял участие в 22 матчах, забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 1 предупреждение. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 200 тыс. евро.
Ранее Жамалетдинов выступал в составе московского ЦСКА, "Уфы", польского "Леха", "СКА-Хабаровска", астраханского "Волгаря".
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Экс-игрок ЦСКА Жамалетдинов может продолжить карьеру в чемпионате Белоруссии
По информации СМИ, в услугах российского нападающего Тимура Жамалетдинова заинтересованы два клуба из чемпионата Белоруссии.
Фото: ПФК ЦСКА