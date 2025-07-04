"У него уже есть вид на жительство в Испании, а это серьезный плюс при трудоустройстве. Сейчас рассматриваются несколько клубов Ла Лиги. Кузяев хочет остаться в Европе, и Испания — приоритетное направление. Переговоры идут аккуратно, но все планомерно идет к тому, что следующим клубом Далера может стать команда из Ла Лиги", - сообщает источник Sport24.
В минувшем сезоне Далер Кузяев провел за французский "Гавр" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Ранее полузащитник выступал за петербургский "Зенит", "Терек" (нынешний "Ахмат" - прим.), "Карелию" и "Нефтехимик". Россиянин покинул французский "Гавр" по окончании сезона на правах свободного агента - контракт футболиста с клубом истек и не был продлен.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 3,5 миллионов евро. На счету Далера Кузяева 51 матч в составе национальной команды России и 3 забитых гола.
Sport24: Кузяев хочет продолжить карьеру в Испании
Российский полузащитник Далер Кузяев может продолжить карьеру в Испании.
Фото: ФК "Гавр"