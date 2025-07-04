- Разговоры и звонки есть, но конкретных предложений пока нет. Рассматриваю все возможные варианты и приму итоговое решение. Рассматриваю ли варианты из России? Конечно. Мне очень нравится в России, долго здесь жил. Я прекрасно знаю РПЛ, уровень лиги и хорошо говорю на русском языке. Но, скорее всего, продолжу карьеру за границей. "Зенит" или "Спартак"? После стольких лет в ЦСКА не могу себя представить в футболке этих клубов!
Кристиян Бистрович, играющий на позиции полузащитника, выступал на московский ЦСКА с января 2018 года. В среду, 2 июля, "армейцы" объявили об уходе 27-летнего хавбека из команды в связи с истечением срока контракта. Всего на счету хорвата 127 матчей за красно-синих во всех турнирах, в которых он отметился 10 забитыми мячами и 7 результативными передачами. В минувшем сезоне Бистрович принял участие в 31 игре чемпионата и Кубка России, записав в свой актив два гола.
Также Бистрович выступал в России на правах аренды за калининградскую "Балтику" в сезоне 2023/2024. В составе балтийцев игрок провел 31 матч и записал на свой счет 3+1 по системе гол плюс пас.
Источник: "СЭ"
Бистрович: после стольких лет в ЦСКА не могу себя представить в футболке "Спартака" или "Зенита"
Экс-полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о своем будущем.
Фото: ПФК ЦСКА