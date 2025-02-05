"Если он подойдет команде, в любом случае предложим ему какой-то контракт. Вполне возможно, недолгосрочный. Еще этот вопрос не обсуждался, потому что Денис только один день тренировался с командой", - цитирует Федосеева "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что Денис Глушаков присоединился на сборы к красноярскому "Енисею" и провел первую тренировку с основной командой.
В зимнее трансферное окно подмосковные "Химки" объявили о расторжении контракта с Глушаковым по обоюдному согласию сторон. Ранее полузащитник выступал за московский "Локомотив", "Спартак", грозненский "Ахмат" и ряд других российских клубов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего экс-игрока сборной России в 100 тысяч евро.
Гендир "Енисея": возможно, предложим Глушакову недолгосрочный контракт, если он подойдет команде
Генеральный директор "Енисея" Дмитрий Федосеев высказался о возможном подписании Дениса Глушакова.
Фото: "Чемпионат"