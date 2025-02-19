«Полной уверенности (что «Алания» доиграет сезон. — Прим. Ред.) нет, но я все-таки высоко оцениваю шансы на то, что у нас не будет снятия команды в течение сезона. Надеюсь, «Алания» этот чемпионат доиграет. Но вопрос ее участия в следующем сезоне пока остается открытым. Мы будем пытаться ей помогать, но надо учитывать, что команда частная, финансируется одним человеком, у которого, согласно внешней информации из СМИ, есть определенные смещения приоритетов, поэтому посмотрим, что будет дальше», — цитирует Измайлова «СЭ».
Ранее в декабре появилась информация о возможном закрытии «Алании» из-за финансовых проблем. Клуб отменил тренировочные сборы в Турции, предложил игрокам искать новые команды и планирует сокращение зарплат тренерского состава и футболистов. Также было принято решение распустить вторую команду.
«Алания» занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав 18 очков после 21-го тура. Уже 1 марта клуб из Владикавказа сыграет против «Енисея» в рамках 22-го тура ФНЛ.
Измайлов — о будущем "Алании": не уверен, что команда доиграет сезон
Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов прокомментировал положение «Алании» в текущем сезоне.
Фото: ФК "Алания"