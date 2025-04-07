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Стало известно, кто возглавит "Чайку" вместо Калешина

По информации СМИ, новым главным тренером песчанокопской "Чайки" станет Сергей Первушин.
Фото: ФК "Тамбов"
Сообщается, что одним из его помощников станет Максим Обозный.

Ранее Сергей Первушин был главным тренером в таких клубах, как "Тамбов", краснодарская "Кубань", липецкий "Металлург". 55-летний специалист раньше уже работал в "Чайке" - в 2024 году входил в тренерский штаб Дмитрия Пятибратова.

7 апреля пресс-служба песчанокопской "Чайки" сообщила, что Евгений Калешин покинул пост главного тренера. Команда в текущем сезоне после 27-го тура Первой лиги имеет в своём активе 30 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings

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