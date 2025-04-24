- ФНЛ - очень тяжёлый, непредсказуемый турнир, где каждая команда способна обыграть каждую. Если взять итальянский чемпионат, Бундеслигу, английский чемпионат, то там можно быть уверенным, что лидеры обыграют середнячка или аутсайдера. В Первой лиге такого нет. Все матчи проходят в борьбе. Нет матчей, как во Второй лиге, когда приезжали дубли или вторые команды и мы могли им по 5-6 голов забить, - передаёт слова Бута "Чемпионат".
Новороссийский "Черноморец" занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне стыковых матчей за право играть в следующем сезоне в Российской премьер-лиге. После 29 сыгранных матчей в активе "моряков" 51 очко, при этом "Черноморец" на 1 очко от стаёт от находящегося в зоне прямого выхода в РПЛ московского "Торпедо".
За пять туров до завершения первенства Первой лиги дистанция от второго места, дающего прямую путёвку в РПЛ, до пятого места, которое не попадёт в стыковые матчи, составляет 2 очка. На этом интервале находятся "Торпедо", "Черноморец", "Урал" и "Сочи".
Спортивный директор "Черноморца" рассказал, чем Первая лига отличается от Бундеслиги, Серии А и АПЛ
Спортивный директор новороссийского "Черноморца" Владимир Бут высказался о важных различиях Первой лиги и чемпионатов европейской топ-5.
Фото: ФК "Черноморец"