По информации Metaratings, в «Торпедо» принято решение расстаться с Ари, занимавшим должность спортивного директора с декабря прошлого года. Бразилец не сопровождал команду в последних выездных матчах Первой лиги с «Чайкой» и «Аланией».
Покинуть клуб летом может и форвард Алессон, которого приобрели при участии Ари за 700 тысяч евро из «Вила Новы». За девять туров нападающий провел на поле лишь 199 минут и не отметился результативными действиями. В последней игре против «Алании» он не вышел даже при крупном счете.
Главный тренер Олег Кононов продолжит работу до конца сезона. Вопрос о его увольнении не рассматривается.
Сейчас «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 55 очков. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет 11 очков.
Источник: "Торпедо" и Ари прекращают сотрудничество
Бразильский специалист покинет пост спортивного директора московского клуба спустя пять месяцев работы.
Фото: ФК "Торпедо"