"Стадион "Фишт" находится в климатической зоне, которая является уникальной для нашей страны. Поэтому когда на нем играют две команды, у нас действительно есть сложности с восстановлением газона. Подобная ситуация была два года назад, когда в августе поставили четыре игры, и мы сентябрь полностью пропустили. На сегодняшний день существует вероятность того, что "Черноморец" сможет заявить "Фишт" как резервный стадион, но не как основной", - приводит слова Тимченко Odds.ru.
Новороссийский "Черноморец" при прохождении процедуры лицензирования для получения права на выступление в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги столкнулся с проблемой, связанной с заявкой домашнего стадиона. Клуб собирался договориться о том, чтобы в случае выхода команды в элитный дивизион чемпионата России домашние игры проводить на стадионе "Фишт", где в настоящее время играет футбольный клуб "Сочи".
За тур до завершения текущего сезона "Черноморец" имеет в своем активе 61 очко, которое позволяет сейчас располагаться на третьей строчке в турнирной таблице Первой Лиги, что оставляет команде шансы на прямой выход в Премьер-Лигу. "Сочи" с 57 очками занимает четвёртое место.
В субботу, 24 мая, "Черномерец" и "Сочи" сыграют друг с другом в Новороссийске. Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Министр спорта Краснодарского края объяснил, почему "Черноморец" не сможет заявить "Фишт" как основной стадион
Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко объяснил, почему новороссийский "Черноморец" не сможет заявить сочинский "Фишт" как основной стадион.
Фото: ФК "Черноморец"