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РФС свяжется с Шишкаревым для уточнения деталей по матчу "Черноморец" - "Сочи"

В пресс-службе РФС прокомментировали слова инвестора "Черноморца" Сергея Шишкарева о попытке манипуляции футбольным результатом.
Фото: ФК "Черноморец"
- РФС свяжется с Сергеем Николаевичем Шишкаревым, чтобы уточнить детали событий, о которых он рассказал журналистам. Мы последовательно выступаем против любых попыток оказания неспортивного влияния на результаты футбольных матчей.

Ранее бывший председатель наблюдательного совета "Черноморца" Сергей Шишкарев обвинил "Сочи" в попытке манипуляции футбольным результатом. По его словам нескольким игрокам, а также сотрудникам новороссийского клуба было предложено сыграть договорной матч в 34-м туре Первой лиги.

"Черноморец" завоевал бронзовые медали по итогам сезона 2024/2025. В связи с отказом в получении лицензии место в стыковых матчах за право выхода в РПЛ получил "Сочи", финишировавший на пятой позиции.

Источник: "СЭ"

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