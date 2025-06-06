- РФС свяжется с Сергеем Николаевичем Шишкаревым, чтобы уточнить детали событий, о которых он рассказал журналистам. Мы последовательно выступаем против любых попыток оказания неспортивного влияния на результаты футбольных матчей.
Ранее бывший председатель наблюдательного совета "Черноморца" Сергей Шишкарев обвинил "Сочи" в попытке манипуляции футбольным результатом. По его словам нескольким игрокам, а также сотрудникам новороссийского клуба было предложено сыграть договорной матч в 34-м туре Первой лиги.
"Черноморец" завоевал бронзовые медали по итогам сезона 2024/2025. В связи с отказом в получении лицензии место в стыковых матчах за право выхода в РПЛ получил "Сочи", финишировавший на пятой позиции.
Источник: "СЭ"
РФС свяжется с Шишкаревым для уточнения деталей по матчу "Черноморец" - "Сочи"
В пресс-службе РФС прокомментировали слова инвестора "Черноморца" Сергея Шишкарева о попытке манипуляции футбольным результатом.
Фото: ФК "Черноморец"