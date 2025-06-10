"Получил много обращений, суть которых сводится к тому, что без поддержки ГК "Дело" "Черноморец" может исчезнуть с футбольной карты страны. Я чётко осознаю, что для местных болельщиков это будет настоящая трагедия. Поэтому, ещё раз взвесив все составляющие, я принял решение о том, что компания выделит клубу бюджет для выступления в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге", - приводит слова Шишкарёва "Чемпионат".
По итогам сезона-2024/25 новороссийский "Черноморец" в 34 матчах Первой лиги набрал 64 очка и занял третье место в турнирной таблице. Однако Российский футбольный клуб не допустил клуб до участия в стыковых матчах, так как его домашний стадион ("Центральный") не соответствует требованиям Российской Премьер-Лиги, а вариант с другим стадионом "Черноморец" найти не смог.
Начало нового сезона Первой лиги запланировано на 19 июля 2025 года. Турнир будет проходить в период до 16-го мая 2026 года.
Инвестор "Черноморца" заявил, что выделит клубу бюджет для выступления в следующем сезоне ФНЛ
Предприниматель Сергей Шишкарёв высказался на тему финансирования новороссийского "Черноморца" в сезоне-2025/26.
Фото: ФК "Черноморец"