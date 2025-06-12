"По спортивному принципу не было места договорному матчу между "Черноморцем" и "Сочи". На игре был делегат, и ничего такого не было. Я был уверен, что быть и не могло, ведь с точки зрения результатов у "Сочи" не было необходимости о чём-то договариваться с "Черноморцем", - приводит слова Измайлова "Чемпионат".
Новороссийский "Черноморец" и футбольный клуб "Сочи" 24 мая провели друг с другом матч 34-го тура Первой лиги сезона-2024/25, который завершился победой хозяев со счётом 2:1. После этого результата "Черноморец" набрал 64 очка и занял в итоговой турнирной таблице третье место, но РФС был не допущен до участия в стыковых матчах.
"Сочи" в своем активе оставил 57 очков, с которыми занял пятое место, а в стыковых матчах встретился с нижегородским "Пари НН". Победителем в этом двухматчевом противостоянии вышли южане, которые таким образом вышли в Российскую Премьер-Лигу. При этом и сам "Пари НН" не выбыл из числа участников РПЛ, поскольку процедуру лицензирования не прошли подмосковные "Химки".
Глава ФНЛ Измайлов: у "Сочи" не было необходимости о чём-то договариваться с "Черноморцем"
Президент ФНЛ Наиль Измайлов отреагировал на слухи о подозрительном характере матча 34-го тура Первой лиги сезона-2024/25 "Черноморец" - "Сочи" (2:1).
Фото: ФК "Черноморец"