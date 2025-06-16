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Экс-тренер 2Drots Кузнецов может возглавить тульский "Арсенал"

По информации СМИ, бывший главный тренер медиаклуба 2Drots Дмитрий Кузнецов может стать наставником тульского "Арсенала".
Фото: ФК 2Drots
В то же время сообщается, что возможно приглашение на пост главного тренера иностранного специалиста, если его кандидатура будет согласована с руководством Тульской области.

Дмитрий Кузнецов 7 июня после четырёх лет работы покинул пост главного тренера медиаклуба 2Drots.

Пост главного тренера тульского "Арсенала" стал вакантным 1 июня, когда в отставку был отправлен Александр Сторожук. По итогам сезона-2024/25 "оружейники", набрав 41 очко за 34 матча, заняли 10-е место в итоговой турнирной таблице Первой лиги.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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