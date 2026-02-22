Матчи Скрыть

Роналду сделал заявление о своем будущем

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал о своем будущем в чемпионате Саудовской Аравии.
Фото: Getty Images
Еще недавно Роналду бойкотировал матчи команды из-за недовольства управления клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), но в двух последних матчах "Аль-Насра" он участие принял.

"Я принадлежу Саудовской Аравии, хочу продолжать выступать здесь. Это страна, которая приняла меня, мою семью и друзей.

Я счастлив здесь и хочу остаться", — передает слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел за "Аль-Наср" 24 игры во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 3 результативные передачи. Контракт форварда с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 12 млн евро.

Ранее Криштиану выражал намерение сыграть на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Португалии.

