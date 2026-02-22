Матчи Скрыть

Радимов считает, что нынешний состав "Реала" нельзя назвать "галактикос"

Бывший российский футболист Владислав Радимов отметил, что звезд в составе мадридского "Реала" сейчас гораздо меньше, чем в прошлые годы.
Фото: ФК "Реал" Мадрид
По мнению специалиста, "Реал" страдает от нехватки звёздных футболистов в центре поля.

"Раньше "Реал" был галактикос», и команда состояла из звезд, таких как Зидан, Бекхэм, Роналдо, Криштиану Роналду, Роберто Карлос и так далее. А сейчас у них играют Асенсио, Себальос и другие добротные, но не топовые футболисты. Конечно, в Мадриде есть Винисиус, Мбаппе и стабильный Вальверде, но этого недостаточно.

Особенно сказывается нехватка звезд в центре поля, от чего "Реал" часто страдает и теряет очки", — отметил Радимов в беседе с "Матч ТВ".

Вчера, 21 февраля, "Реал" в рамках 25 тура испанской Ла Лиги проиграл "Осасуне" со счетом 1:2. Один тур назад сливочные завоевали лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании.

На данный момент мадридская команда с 60 очками опережает идущую второй "Барселону" на 2 балла, но "Барса" свой матч 25 тура проведет сегодня, 22 февраля, дома с "Леванте" (19-е место, 18 очков). Начало встречи — в 18:15 мск.

