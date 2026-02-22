Матчи Скрыть

Стали известны оценки Сафонова и Забарного за игру с "Мецем"

Портал Sofascore выставил оценки игрокам "Пари Сен-Жермен" за матч 23 тура французской Лиги 1 с "Мецем".
Встреча завершилась разгромной победой парижан со счетом 3:0. Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов получил от Sofascore 6,8 балла при том, что по его воротам не было нанесено ни одного удара.

Украинского защитника Илью Забарного портал оценил в 7,4 балла. Оба футболиста вышли в стартовом составе и отыграли весь матч.

Лучшим игроком по версии Sofascore стал португальский нападающий парижан Гонсалу Рамуш, оформивший 1+1, и заслуживший оценку 8,8. Ниже Сафонова, в 6,5 балла, были оценены защитник Лукас Бералдо и полузащитник Дро Фернандес.

Голами в матче отметились Дезире Дуэ (3'), Брэдли Барколя (45+3') и Гонсалу Рамуш (77').

