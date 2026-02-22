Матчи Скрыть

Балтика
16:00
Крылья СоветовНе начат

Адиев оценил состояние "Крыльев Советов" перед возобновлением сезона в РПЛ

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев высказался о физической готовности команды перед матчем 19 тура чемпионата России с московским "Динамо".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Нормально оцениваю нашу готовность. Понятно, что еще нужно добавлять. Учитывая, что после игры с "Балтикой" (22 февраля. — Прим. ред.) у нас еще будет 7–8 дней, оставшееся время мы сможем уделить интенсивной подготовке. Пока что оцениваю, что подходим в нормальном состоянии", — приводит слова Адиева пресс-служба "Крыльев Советов".

По итогам 18 туров "Крылья" с 17 очками занимают 12 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В 19 туре самарская команда сыграет в гостях с московским "Динамо" (10-е место, 21 очко). Матч состоится 1 марта, начало — в 13:00 мск.

