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Агент Батырева и Мартового прокомментировал информацию, что "Сочи" выставил игроков на трансфер

Андрей Талаев, агент футболистов "Сочи" Амира Батырева и Даниила Мартового, отреагировал на слухи, что его клиенты выставлены на трансфер.
Фото: ФК "Сочи"
"Впервые слышу о том, что клуб выставил Мартового на трансфер. То же самое касается и Батырева", - передает слова агента "Матч ТВ".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что футбольный клуб "Сочи" выставил на трансфер пять игроков, в число которых входят полузащитник Амир Батырев и крайний нападающий Даниил Мартовой.

23-летний Батырев провел в минувшем сезоне 18 матчей за "бырсов" и не отличился результативными действиями.

22-летний Мартовой принял участие в 6 играх, в которых провел на поле всего 77 минут и записал на свой счет два забитых гола.

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