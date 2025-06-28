Агент Батырева и Мартового прокомментировал информацию, что "Сочи" выставил игроков на трансфер

Андрей Талаев, агент футболистов "Сочи" Амира Батырева и Даниила Мартового, отреагировал на слухи, что его клиенты выставлены на трансфер.

Фото: ФК "Сочи"





Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что футбольный клуб "Сочи" выставил на трансфер пять игроков, в число которых входят полузащитник Амир Батырев и крайний нападающий Даниил Мартовой.



23-летний Батырев провел в минувшем сезоне 18 матчей за "бырсов" и не отличился результативными действиями.



22-летний Мартовой принял участие в 6 играх, в которых провел на поле всего 77 минут и записал на свой счет два забитых гола. "Впервые слышу о том, что клуб выставил Мартового на трансфер. То же самое касается и Батырева", - передает слова агента "Матч ТВ" Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что футбольный клуб "Сочи" выставил на трансфер пять игроков, в число которых входят полузащитник Амир Батырев и крайний нападающий Даниил Мартовой.23-летний Батырев провел в минувшем сезоне 18 матчей за "бырсов" и не отличился результативными действиями.22-летний Мартовой принял участие в 6 играх, в которых провел на поле всего 77 минут и записал на свой счет два забитых гола.