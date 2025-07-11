- Хотели возродить традиции, а вместо настоящего автозаводского фундамента, который закладывали Стрельцов, Маслов, Воронин, братья Савичевы, получился пшик. Нет "Торпедо" и нет, ничего страшного. Потому что история некрасивая все-таки.
Сегодня, 11 июля, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение исключить московское "Торпедо" из состава участников Российской Премьер-Лиги. На этом же заседании черно-белые были внесены в число команд, которые выступят в сезоне 2025/2026 в Первой лиге.
Напомним, "автозаводцы" были обвинены в попытке организации договорных матчей в прошедшем сезоне Первой лиги, по итогам которого они заняли второе место и напрямую получили путевку в РПЛ.
Источник: "СЭ"
Губерниев: хотели возродить традиции, а получился пшик. Нет "Торпедо" и нет, ничего страшного
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об исключении "Торпедо" из РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"