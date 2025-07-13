По данным источника, опорный полузащитник московского "Торпедо" Хетаг Хосонов хочет продолжить карьеру в РПЛ. Сообщается, что у футболиста есть предложение от команды высшего дивизиона. Предположительно, речь идет о самарских "Крыльях Советов".
Хосонов перешел в "Торпедо" в январе 2025 года из "Химок". В составе "автозаводцев" 27-летний хавбек провел 12 матчей и отметился забитым мячом. Действующий контракт игрока с черно-белыми рассчитан до конца декабря 2027 года.
Источник: Metaratings
Полузащитник "Торпедо" Хосонов может перейти в клуб РПЛ
Хетаг Хосонов может перебраться в РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"