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Полузащитник "Торпедо" Хосонов может перейти в клуб РПЛ

Хетаг Хосонов может перебраться в РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"
По данным источника, опорный полузащитник московского "Торпедо" Хетаг Хосонов хочет продолжить карьеру в РПЛ. Сообщается, что у футболиста есть предложение от команды высшего дивизиона. Предположительно, речь идет о самарских "Крыльях Советов".

Хосонов перешел в "Торпедо" в январе 2025 года из "Химок". В составе "автозаводцев" 27-летний хавбек провел 12 матчей и отметился забитым мячом. Действующий контракт игрока с черно-белыми рассчитан до конца декабря 2027 года.

Источник: Metaratings

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