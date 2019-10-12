"Торпедо" дожимает "Спартак-2" на "Открытие-Арене", конкуренты добиваются синхронных побед. Обзор 17-го тура ФНЛ

На "Открытие-Арене" в присутствии 6233 зрителей "Спартак-2" принимал "Торпедо", который из-за поломки автобуса добирался на матч при помощи такси и каршеринга. Несмотря на разные весовые категории оппонентов, молодые спартаковцы не постеснялись ввязаться в открытый бой и под занавес первого тайма вышли вперед - Володкин отличной передачей бросил в прорыв Руденко, лучший бомбардир "Спартака-2" ушел от подката Божина и забил свой девятый гол в сезоне. После перерыва черно-белые отыгрались - классный обводящий удар с линии штрафной нанес Самошников, однако спустя 15 минут не менее эффектно пальнул из-за пределов штрафной Володкин. Примечательно, что 20-летний опорник "Спартака" проводил свой первый матч ФНЛ в стартовом составе, отметившись голом и ассистом. Впрочем, более опытные и мастеровитые торпедовцы молодых оппонентов дожали - сначала Самошников заработал пенальти, который спокойно реализовал Лебеденко, а за 5 минут до конца дебютный гол за "Торпедо" оформил Максимов, головой поразивший пустые ворота после неудачного действия спартаковского вратаря. 2:3 - подопечные Сергея Игнашевича продолжают уверенно лидировать в ФНЛ, а вот "Спартак-2" уже в двух очках от зоны вылета с почти 2-месячной серией без побед.
"Химки" крошат очередного аутсайдера
В анонсе тура мы вспоминали результаты "Химок" против команд из зоны вылета - там были сплошь и рядом крупные победы. Не стала исключением игра подмосковной команды против "Мордовии". Уже в самом начале Алиев, получив мяч от Почивалина в штрафной, нанес классный удар под перекладину, а в середине первого тайма Корян обыгрался со Скворцовым и пробил низом точно в дальний угол. Сразу после перерыва Алиев оказался самым расторопным в штрафной "Мордовии" и оформил дубль, а ближе к концу встречи быстрая атака подопечных Андрея Талалаева завершилась голом Кухарчука после прострела Баркова. 4:0 - красивая и уверенная победа "Химок", продолжающих преследование "Торпедо". "Мордовия" проигрывает четвертый матч кряду и опускается на предпоследнее место.
"Ротор" вырывает победу в волжском дерби
Волгоградский клуб принимал на своем поле "Нижний Новгород" и достаточно быстро повел в счете - голкипер гостей парировал удар Муллина с близкого расстояния, но Евсеев на добивании был точен. Впрочем, в середине первого тайма подопечные Дмитрия Черышева отыгрались - Анисимов, поймав мяч после удара Ткачука, сильно выбил его вперед, а Сагитов головой переправил мяч в цель, опередив защитников и вратаря "Ротора". Долгое время нижегородцы сдерживали натиск хозяев, но финальный штурм всё-таки принес результат - на пятой добавленной минуте Саная замкнул прострел с левого фланга. 2:1 - "Ротор" по-прежнему третий, а вот "Нижний" идет одиннадцатым в восьми очках от зоны стыков. Кресло под Черышевым качается всё сильнее, но гол Сагитова всё же вышел очень бодрым и стремительным.
"Нефтехимик" и "Чертаново" - в топ-5
Довольно неожиданно в главные преследователи тройки лидеров выбились "Нефтехимик" и "Чертаново". Оба клуба добились минимальных побед в отчетном туре. Подопечные Юрия Уткульбаева быстро забили в домашнем матче с "Факелом" - Петров ударом со штрафного прошил "стенку" и рикошетом от штанги отправил мяч в сетку уже на 7-й минуте, а в оставшееся время нижнекамцы уверенно удержали победный счет. А команда Игоря Осинькина удачно съездила в Курск, где победила благодаря дебютному мячу Великородного на уровне ФНЛ, который играючи продавил лучшего защитника ФНЛ прошлого сезона Гоцука. Отметим, что "Авангард" и "Чертаново" заканчивали встречу в неполных составах - у хозяев за 15 минут до конца был удален Коробов, но уже совсем скоро чертановец Бартасевич получил второе предупреждение. Нижнекамцы опережают москвичей в борьбе за четверку по большему количеству побед.
Осечки в борьбе за топ-4
"СКА-Хабаровск" гостил в Краснодаре и под занавес первого тайма открыл счет - прессинг у чужой штрафной привел к перехвату и легкому голу в исполнении Малеева. Однако после перерыва молодые "быки" не только отыгрались, но и вышли вперед - сначала Григорян нашел в штрафной гостей Онугху, а спустя шесть минут уже сам Арутюн стал автором гола, замкнув головой подачу Ивашина. Хабаровчане отыгрались под занавес встречи - Зайцев после навеса Гаджимурадова с углового в касание нанес неотразимый удар с левой. 2:2 - "Краснодар-2" по-прежнему не выигрывает дома и остается в зоне вылета, а СКА в третий раз подряд теряет очки.
Поражение от "Торпедо" не повлияло на позицию "Шинника" в четверке, а вот неудача в игре с "Чайкой" под проливным дождем отбросила ярославцев сразу на восьмое место. Хотя первый тайм команда Александра Побегалова выиграла - Самодин замкнул подачу с правого фланга. После перерыва случилась веселая 7-минутка - Текучёв точно пробил головой с метра, тут же Дроздов неотразимо пробил с радиуса штрафной, но Хохлачёв вновь сравнял счет. Развязка наступила ближе к концу встречи - Демченко оформил победный гол, подкараулив отскок от штанги. "Чайка" побеждает впервые за месяц и возвращается в топ-10.
Ничейные исходы в Сибири
"Томь" и "Балтика" выдали не самый зрелищный поединок - ответственность за результат сыграла свою роль в действиях футболистов, в итоге забитых мячей зрители не увидели. Томичи идут на девятом месте, балтийцы поднимаются на шестую строчку, продляя серию без поражений до 11 матчей (13 - с учетом Кубка). А вот "Енисей" провалил дебют встречи с "Армавиром", пропустив уже на второй минуте от Иванченко, которому ассистировал Безлихотнов. Весь матч команда Юрия Газзаева была в роли догоняющей, в середине второго тайма оказалась в большинстве (у "Армавира" удалилил Гурфова), и на 88-й минуте красноярцы сравняли счет благодаря спасительному удару Савичева рикошетом от штанги. 1:1 - команды остаются при своих.
Триллер в Иваново
Невероятную гамму эмоций пережили почти 5 тысяч болельщиков в Иваново, которые впервые за долгое время увидели матч ФНЛ на своем стадионе. Еще не все зрители успели занять свои места, как у некоторых могла мелькнуть мысль развернуться и уйти обратно. "Луч" быстро открыл счет усилиями Магадиева, затем Батов был удален за фол последней надежды, а Саламатов нанес неотразимый удар со штрафного в дальний угол. 0:2 и численное меньшинство к 12-й минуте - зачастую это приговор. Но подопечные Дениса Бояринцева не сдались, уже к середине тайма сравняв счет - Марущак отправил мяч в свои ворота, а затем Юрченко реализовал пенальти, назначенный за фол Кутьина. Перед перерывом "Луч" добился своего последнего успеха в матче - Марущак приплюсовал к автоголу мяч в чужие ворота, и вновь угловой принес успех гостям. Во второй половине "Текстильщик" вновь вернулся в игру благодаря голу Фомина, а на 86-й минуте ивановцы забили победный гол - после подачи со штрафного Радченко головой с линии штрафной поставил неразрешимую задачу перед Котляровым. 4:3 - невероятная победа "Текстильщика" в первом домашнем матче сезона, позволяющая уйти с последнего места, "Луч" же впервые проигрывает на выезде.
Фото: ФНЛ.