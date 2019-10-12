"Торпедо" дожимает "Спартак-2" на "Открытие-Арене", конкуренты добиваются синхронных побед. Обзор 17-го тура ФНЛ

"Торпедо" добивается непростой победы над "Спартаком-2", "Химки" громят очередного аутсайдера, "Ротор" вырывает три в очка в волжском дерби, "Нефтехимик" и "Чертаново" - в топ-5.

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