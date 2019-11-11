Битва за второе место. Анонс 23-го тура ФНЛ

В Химках схлестнутся претенденты на самые высокие места. После ничьей в матче первого круга, в котором "Химки" не досчитались игрока из-за удаления, Андрей Талалаев выдал мощный спич о том, кто же все-таки сильнее. С тех пор грызня на всех фронтах не успокаивается, но многие вопросы должны решиться во втором очном матче. Химчане после сложного выезда в Красноярск, где очков набрать не удалось, волгоградцы после ничьей в домашней игре с другим конкурентом - "Чертаново". При этом "Химки" дома потеряли очки лишь раз, а "Ротор" в гостях выиграл две трети игр. Между командами разница в один балл, и в случае поражения красно-черные впервые с начала сезона вылетят из первой двойки.
"Торпедо" снова на "Открытие-Арене"
Спустя месяц спартаковский стадион снова распахнул свои двери для "Торпедо", которому полиция запрещает играть на родной арене имени Эдуарда Стрельцова. Любопытно, что "Нижний Новгород" предлагал автозаводцам провести очный матч на берегах Волги, что обошлось бы дешевле, чем аренда "Открытие-Арены", но лидер турнира отказался. Короткая скамейка дает о себе знать Сергею Игнашевичу - без Рязанцева и получившего травму Ляха "Торпедо" не сумело дожать "Мордовию", которая 65 минут играла в меньшинстве, а в предстоящей игре помимо травмированных не будет также и Самсонова с Багаевым. "Нижний" в последнем матче сыграл вничью со "Спартаком-2", дважды отыгрываясь по ходу встречи - пока эта команда после назначения Роберта Евдокимова даже веселее, чем была у Дениса Черышева, хотя вряд ли это надолго.
"Балтика" рискует отстать
Очень важный матч в борьбе за топ-4 пройдет в Москве, где "Чертаново" принимает "Балтику". Калининградцы провели мощный спурт длиной в три месяца, отказывались проигрывать (за исключением недавнего матча с "Чайкой"), и казалось, что вот-вот прыгнут в зону стыковых матчей. Однако отдышавшись и осмотревшись, команда Евгения Калешина заметила, что до четверки всё еще внушительные 6 очков - тройка лидеров смотрится мощнее, также заставляет о себе говорить дерзкое "Чертаново", набирающее очки с завидной регулярностью. У команды Игоря Осинькина тройной экзамен - до "Балтики" был "Ротор" (1:1), а после будет игра с "Химками". Пока же есть шанс временно отцепить калининградцев от притязаний на Премьер-лигу.
"Луч" определился с наставником
Владивостокский "Луч" после отставки Рустема Хузина предоставил шанс местному специалисту Ушахину, однако тот не сумел победить ни разу, отправив дальневосточников в зону вылета. Уже на следующий день после поражения от "Нефтехимика" (0:2) работу с командой начал опытный Валерий Петраков. Дебютировать 61-летнему тренеру предстоит в Ярославле, в логове хорошего друга Александра Побегалова, чей "Шинник" традиционно где-то недалеко от зоны стыков, но без особого желания и возможности туда пробиться. У "Луча" же начинается непростой отрезок - до конца года предстоит провести три выездных матча.
Ровно в той же ситуации оказались и два других восточных клуба - "СКА-Хабаровск" и "Томь". Впрочем, в ФНЛ такая история происходит не первый год - команды из городов с суровым климатом больше домашних матчей играют летом, а в ноябре отправляются в затяжное выездное турне. Это позволяет минимизировать ситуации, которые регулярно происходят в Премьер-лиге - морозные матчи Хабаровска с ЦСКА и "Локомотивом", а также страдания "Енисея" и "Ахмата" еще свежи в памяти. Армейцы в этом туре играют в гостях с "Факелом", которые всеми силами стремится обойти по количеству пропущенных голов "Текстильщик". "Томь" же сыграет как раз в Иваново, где местная команда в прошлом туре сумела впервые сыграть на "ноль", добившись победы над "Краснодаром-2" (1:0).
Шанс для "Нефтехимика"
Пока "Химки" грызутся с "Ротором", а "Чертаново" сражается с "Балтикой", "Нефтехимик" играет дома с "Авангардом". Соперник вполне проходимый, пусть и с мужским характером (в минувшем туре куряне превратили 0:2 с "Томью" в 3:2). В случае успеха команда Юрия Уткульбаева вполне может добавить суеты в борьбе за первую четверку, правда, играть через три дня после игры во Владивостоке будет непросто. Надежда на очередные шедевры Макарова, который, вероятно, играет последние матчи за нижнекамцев, и вратаря Голубева, который был признан лигой лучшим игроком октября в ФНЛ.
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?Андрей Голубев — лучший игрок октября в ФНЛ!? ? Вратарь нашей команды Андрей Голубев стал лучшим футболистом Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 в октябре по версии Футбольной Национальной Лиги!? ? Из пяти октябрьских матчей Голубев провел на ноль три, а еще в одном (с «Балтикой») единственный гол пропустил с пенальти. При этом в каждом нижнекамский вратарь совершал по 2-3 сейва. В октябре же Голубев довел начатую еще в предыдущем месяце сухую серию до пока рекордных в сезоне 453 минут. После 22-х туров он делит с Денисом Вавилиным из «Томи» лидерство по сухим матчам – у каждого по 10.? ? Поздравляем Андрея с этим успехом!
Матч "Нефтехимика" состоится в Казани в дневное время, так как публики там не ожидается. Также днём сыграют и фарм-клубы "Спартака" и "Краснодара". Взбодрившиеся москвичи принимают дома унылый "Армавир", канувший в зону вылета. Соседи по турнирной таблице "Краснодар-2" и "Енисей" попытаются от опасной черты оторваться. Еще в одном матче "Чайка", ожидающая ответа от Магомеда Адиева, сыграет дома с "Мордовией".