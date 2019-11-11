Битва за второе место. Анонс 23-го тура ФНЛ

В центральном матче - битва претендентов на прямую путевку в РПЛ, лидер снова сыграет на "Открытие-Арене", "Балтика" постарается не отпустить "Чертаново" далеко, а Петраков дебютирует у руля "Луча".

ФК "Ротор"