Головин сыграет против "Реала" с первых минут

Сегодня, 20 января, мадридский "Реал" сыграет с "Монако" в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Монако"

Встреча пройдёт на "Сантьяго Бернабеу", начало - в 23:00 по московскому времени.



"Реал": Куртуа, Вальверде, Асенсио, Хёйсен, Камавинга, Гюлер, Беллингем, Тчуамени, Мастантуоно, Винисиус, Мбаппе.



"Монако": Кён, Вандерсон, Керер, Дайер, К. Энрике, Закария, Тезе, Аклиуш, Фати, Головин, Балогун.



Александр Головин в этом розыгрыше Лиги чемпионов выходил на поле в четырёх встречах, но не смог забить или ассистировать партнёрам.



После шести туров "Реал" набрал 12 очков и идёт седьмым в таблице общего этапа. "Монако" с девятью баллами занимает 19-е место.

