Матчи

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер Сити2 тайм
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Головин сыграет против "Реала" с первых минут

Сегодня, 20 января, мадридский "Реал" сыграет с "Монако" в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Монако"
Встреча пройдёт на "Сантьяго Бернабеу", начало - в 23:00 по московскому времени.

"Реал": Куртуа, Вальверде, Асенсио, Хёйсен, Камавинга, Гюлер, Беллингем, Тчуамени, Мастантуоно, Винисиус, Мбаппе.

"Монако": Кён, Вандерсон, Керер, Дайер, К. Энрике, Закария, Тезе, Аклиуш, Фати, Головин, Балогун.

Александр Головин в этом розыгрыше Лиги чемпионов выходил на поле в четырёх встречах, но не смог забить или ассистировать партнёрам.

После шести туров "Реал" набрал 12 очков и идёт седьмым в таблице общего этапа. "Монако" с девятью баллами занимает 19-е место.

