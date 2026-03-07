Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Названа дата досудебного слушания по делу экс-игрока "Спартака"

Нидерландский суд назначил дату досудебного заседания по делу бывшего нападающего "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом "РИА Новости" рассказала пресс-секретарь суда Мелисса Зейлстра. По её словам, заседание должно пройти 17 марта. При этом точная дата рассмотрения дела по существу пока не назначена.

Промес проходит обвиняемым сразу по двум эпизодам - контрабанда наркотических веществ и нападение на родственника.

Весной 2024 года футболист не смог покинуть ОАЭ вместе со "Спартаком". Позднее его экстрадировали в Нидерланды, где он и предстанет перед судом.

