Названа дата досудебного слушания по делу экс-игрока "Спартака"

Об этом "РИА Новости" рассказала пресс-секретарь суда Мелисса Зейлстра. По её словам, заседание должно пройти 17 марта. При этом точная дата рассмотрения дела по существу пока не назначена.
Промес проходит обвиняемым сразу по двум эпизодам - контрабанда наркотических веществ и нападение на родственника.
Весной 2024 года футболист не смог покинуть ОАЭ вместе со "Спартаком". Позднее его экстрадировали в Нидерланды, где он и предстанет перед судом.
Фото: ФК "Спартак"