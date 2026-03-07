В "Манчестер Юнайтед" определились, за сколько хотят продать двух нападающих - источник

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться летом с двумя форвардами - Расмусом Хойлундом и Маркусом Рэшфордом.

Фото: Getty Images

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в клубе рассчитывают суммарно получить за эти сделки около 80 млн евро. Датский нападающий сейчас выступает за "Наполи" на правах аренды. В Манчестере ожидают, что неаполитанский клуб воспользуется опцией выкупа за 44 млн евро. Ранее "Наполи" заплатил английскому клубу 6 миллионов за аренду игрока.



По данным источника, "Барселона" готова заплатить за Рэшфорда порядка 30 млн евро. Сообщается, что игрок уже согласовал личные условия, однако переговоры между клубами пока продолжаются.