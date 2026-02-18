Моуринью удалён в концовке матча с "Реалом"

Наставник "Бенфики" Жозе Моуринью был удалён в концовке матча плей-офф Лиги чемпионов против мадридского " Реала ".

Фото: Getty Images

Инцидент произошёл на 86-й минуте встречи. Португальский специалист активно спорил с главным арбитром Франсуа Летексье. Сначала наставник получил жёлтую карточку, однако продолжил выражать недовольство решениями судьи, после чего была показана красная карточка и Моуринью покинул техническую зону.



На момент удаления счёт был 1:0 в пользу мадридской команды.