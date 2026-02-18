Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
5 - 2 5 2
ЮвентусЗавершен
Боруссия Д
2 - 0 2 0
АталантаЗавершен
Монако
2 - 3 2 3
ПСЖЗавершен
Бенфика
0 - 1 0 1
Реал МадридЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Моуринью удалён в концовке матча с "Реалом"

Наставник "Бенфики" Жозе Моуринью был удалён в концовке матча плей-офф Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
Фото: Getty Images
Инцидент произошёл на 86-й минуте встречи. Португальский специалист активно спорил с главным арбитром Франсуа Летексье. Сначала наставник получил жёлтую карточку, однако продолжил выражать недовольство решениями судьи, после чего была показана красная карточка и Моуринью покинул техническую зону.

На момент удаления счёт был 1:0 в пользу мадридской команды.

