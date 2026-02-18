Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
5 - 2 5 2
ЮвентусЗавершен
Боруссия Д
2 - 0 2 0
АталантаЗавершен
Монако
2 - 3 2 3
ПСЖЗавершен
Бенфика
0 - 1 0 1
Реал МадридЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Сотрудники "Бенфики" пытались попасть в раздевалку "Реала"

После матча плей-офф Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом" в подтрибунном помещении произошёл конфликт.
Фото: УЕФА
Как сообщили в эфире CBS Sports, сотрудники лиссабонского клуба попытались проникнуть в раздевалку мадридской команды, что привело к стычке между представителями сторон.

Встреча завершилась победой "Реала" со счётом 1:0 и сопровождалась напряжённой атмосферой. Во втором тайме игру временно останавливали после жалобы Винисиуса Жуниора на расистские оскорбления со стороны игрока "Бенфики". Кроме того, на 85-й минуте был удалён главный тренер хозяев Жозе Моуринью за споры с арбитром.

