Сотрудники "Бенфики" пытались попасть в раздевалку "Реала"

Как сообщили в эфире CBS Sports, сотрудники лиссабонского клуба попытались проникнуть в раздевалку мадридской команды, что привело к стычке между представителями сторон.
Встреча завершилась победой "Реала" со счётом 1:0 и сопровождалась напряжённой атмосферой. Во втором тайме игру временно останавливали после жалобы Винисиуса Жуниора на расистские оскорбления со стороны игрока "Бенфики". Кроме того, на 85-й минуте был удалён главный тренер хозяев Жозе Моуринью за споры с арбитром.
