Галатасарай
5 - 2 5 2
ЮвентусЗавершен
Боруссия Д
2 - 0 2 0
Аталанта2 тайм
Монако
2 - 3 2 3
ПСЖ2 тайм
Бенфика
0 - 1 0 1
Реал Мадрид2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Головин получил красную карточку в матче с "ПСЖ"

Полузащитник "Монако" Александр Головин был удалён в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов против "ПСЖ".
Фото: Getty Images
На 46-й минуте российский хавбек нарушил правила на Витинье и получил жёлтую карточку. Однако после обращения к системе ВАР судья изменил решение и показал россиянину прямую красную.

Отметим, что в первом тайме он отметился ассистом на партнёра.

Это удаление стало для 29-летнего футболиста вторым подряд: ранее он досрочно покинул поле в матче чемпионата Франции против "Нанта" (3:1), получив две жёлтые карточки.

