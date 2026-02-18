На 46-й минуте российский хавбек нарушил правила на Витинье и получил жёлтую карточку. Однако после обращения к системе ВАР судья изменил решение и показал россиянину прямую красную.
Отметим, что в первом тайме он отметился ассистом на партнёра.
Это удаление стало для 29-летнего футболиста вторым подряд: ранее он досрочно покинул поле в матче чемпионата Франции против "Нанта" (3:1), получив две жёлтые карточки.
Головин получил красную карточку в матче с "ПСЖ"
Полузащитник "Монако" Александр Головин был удалён в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов против "ПСЖ".
Фото: Getty Images