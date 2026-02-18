Матчи Скрыть

Галатасарай
5 - 2 5 2
ЮвентусЗавершен
Боруссия Д
2 - 0 2 0
Аталанта2 тайм
Монако
2 - 3 2 3
ПСЖ2 тайм
Бенфика
0 - 1 0 1
Реал Мадрид2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

"Зенит" хочет продлить контракт с футболистом - источник

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев может продолжить карьеру в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает Legalbet, сине-бело-голубые заинтересованы в продлении соглашения, а сам футболист также настроен остаться в команде.

Караваев выступает за петербуржцев с 2019 года, перейдя из нидерландского "Витесса". В начале 2025 года он получил травму и лишь недавно вернулся к игровой практике, приняв участие в зимних контрольных встречах.

Действующий контракт защитника истекает ближайшим летом.

