"Зенит" хочет продлить контракт с футболистом - источник

Как сообщает Legalbet, сине-бело-голубые заинтересованы в продлении соглашения, а сам футболист также настроен остаться в команде.
Караваев выступает за петербуржцев с 2019 года, перейдя из нидерландского "Витесса". В начале 2025 года он получил травму и лишь недавно вернулся к игровой практике, приняв участие в зимних контрольных встречах.
Действующий контракт защитника истекает ближайшим летом.
Фото: ФК "Зенит"